Nos EUA metade dos estados já decidiu aligeirar as medidas de restrição

Metade do país já decidiu aligeirar as medidas de restrição. O estado da Florida foi dos últimos a impor o isolamento e dos primeiros a reabrir a economia, mas não foi o único. As praias começam a ficar cheias, o que apesar do bom tempo não agrada a todos.

Para ajudar no combate ao vírus, a agência norte americana do medicamento autorizou o uso do antiviral Remdesivir para tratar doentes com Covid-19. Um fármaco promissor que também já está a ser usado em hospitais portugueses. No Estados Unidos será administrado apenas a doentes em estado grave.

ESPECIAL CORONAVÍRUS