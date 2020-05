Norte-americana em confrontos com polícia após se recusar a usar máscara

O confronto entre uma mulher e um polícia fora de serviço num Walmart, nos Estados Unidos da América, está a dar que falar, depois de chegar às redes sociais o vídeo do momento, em que mostra o homem a atirar a norte-americana ao chão, por se ter recusado a usar máscara.

A situação aconteceu na terça-feira em Birmingham, no estado norte-americano do Alabama. A mulher enfrenta agora acusações criminais e o polícia, que estava a trabalhar como segurança da loja, está sob investigação.

O vídeo, que foi publicado no Facebook e tornou-se viral, mostra o segurança de máscara a tentar deter a mulher e, depois, a atira-la ao chão.

De acordo com o The Washington Post, que cita o Departamento da Polícia de Birmingham, o confronto terá começado quando o segurança pediu à mulher para colocar uma máscara, antes de entrar na loja. Em vez de fazer o que lhe foi pedido, a mulher terá reagido de forma desordeira, o que levou ao confronto com o polícia fora de serviço.

A mulher continuou a resistir e, por isso, o polícia usou a força para ter o controlo da situação. Esta decisão foi tomada por causa "dos outros fatores de ameaça na loja", disse o sargento Rod Mauldin, numa conferência de imprensa, na qual esclareceu ainda que a mulher não ficou ferida e recusou-se a receber tratamento médico.

A polícia de Birmingham teve conhecimento das imagens no mesmo dia que o incidente. Na conferência de imprensa, garantiu que a razão das ações do polícia foi a conduta desordeira e "não apenas a recusa em usar a máscara".

De acordo com o diário norte-americano, a mulher enfrenta agora a acusação dos crimes de conduta desordeira, resistência a detenção, invasão criminal em terceiro grau e posse de marijuana.

O polícia está também a ser investigado pela força usada.

Perante a pandemia do novo coronavírus, as instituições de saúde federais dos Estados Unidos da América aconselham o uso de máscara.