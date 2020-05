EUA. Padre benze fiéis com pistola de água benta para manter distância social

Tudo aconteceu na altura da Páscoa, quando um padre do estado do Michigan, nos Estados Unidos, decidiu manter a tradição de benzer os alimentos para o típico almoço daquela época.

Com uma pistola carregada de água benta e ao estilo drive-thru, o padre Tim Pelc fazia pontaria à janela do carro e benzia todos os que por ali passavam.

O padre daquela paróquia há 30 anos adaptou-se aos tempos, e equipado com máscara, viseira e luvas, cumpriu as regras recomendadas pelas autoridades de saúde, sem deixar a tradição morrer.

A súbita popularidade na internet foi uma surpresa para o padre Pelc, de 70 anos. Antes de avançar com a ideia, consultou um médico amigo para garantir que era seguro.

"Ele disse: 'Só não é seguro, como é divertido'. E veio também com filhos", contou o padre.

As fotografias desse dia foram partilhadas pela igreja de St Ambrose no Facebook e levaram à criação de memes pela internet.

Um deles recria o cartaz do filme "The Good, the Bad and the Ugly", de Sergio Leone, agora numa nova versão "The Good, the Bad and the Holy Spirit", onde o padre substitui o ator Eli Wallach e aparece ao lado de Clint Eastwood e Lee Van Cleef.

Ao Buzzfeed, o padre confessou estar receoso com a reação do Vaticano perante as imagens, mas diz que até agora não houve qualquer mensagem, o que o deixa descansado.