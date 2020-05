Regina Duarte deixa Governo brasileiro

Regina Duarte vai deixar o cargo na Secretaria da Cultura do Governo do Brasil para assumir funções na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Num vídeo partilhado no Twitter pelo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a atriz diz que esta mudança vai fazer com que fique mais perto da família, algo que já desejava há algum tempo.

“Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias”, escreveu Bolsonaro.

A atriz assumiu no início de março o cargo de secretária da Cultura do país e, no discurso de posse, ofereceu-se para "pacificar" a relação do Governo com o setor

No início de maio, Regina Duarte chocou o Brasil com comentários feitos sobre a covid-19. Em entrevista à CNN, desvalorizou os números da pandemia no país, dizendo que "a humanidade não para de morrer".