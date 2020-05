O boicote da comunicação social brasileira a Bolsonaro

Na segunda-feira, depois de profissionais brasileiros de comunicação social terem sido hostilizados por apoiantes do Presidente, os principais grupos de comunicação do país suspenderam a cobertura na entrada da residência oficial.

A partir desta quarta-feira, os Estados Unidos proíbem a entrada de passageiros oriundos do Brasil. O Brasil contabiliza oficialmente mais de 375 mil casos da Covid-19, mas os números podem ser mais altos, de acordo com um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul.