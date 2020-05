A guerra entre Donald Trump e o Twitter

No inicio da polémica estão duas publicações escritas por Donald Trump esta terça-feira.

O presidente defendia no Twitter que o voto por correspondência - sistema defendido em alguns Estados por causa da Covid-19 - poderia resultar num ato eleitoral fraudulento em novembro.

Pela primeira vez, a rede social ativou um alerta de verificação de fatos num texto escrito pelo chefe da Casa Branca. E a conclusão, com base em notícias por exemplo da CNN ou do Washington Post, é que as informações veiculadas por Trump eram infundadas.

O Presidente não esperou muito e ainda no Twitter acusou a rede social de reprimir a liberdade de expressão e de estar a interferir nas eleições.