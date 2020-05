Polícia Federal brasileira quer ouvir novamente Jair Bolsonaro

A Polícia Federal Brasileira quer ouvir Jair Bolsonaro no caso sobre as alegadas interferências do Presidente no orgão policial.

Num comunicado enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia diz ser essencial o depoimento de Bolsonaro e pediu mais 30 dias para concluir o inquérito.

A polémica surgiu no final abril depois da saída de Sérgio Moro do Governo.

O ex-ministro da Justiça acusa Jair Bolsonaro de interferir políticamente nas investigações ds Polícia Federal que envolve um dos filhos do presidente brasileiro