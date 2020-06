Polícia norte-americano suspenso depois de filmado a empurrar mulher ajoelhada

Um polícia de Fort Lauderdale foi suspenso depois de ter sido divulgado um vídeo em que se via a empurrar para o chão uma mulher que estava ajoelhada durante protestos contra a morte de George Floyd.

Colegas do polícia rapidamente o afastaram da mulher, no incidente ocorrido no domingo naquela cidade da Florida.

Dirigentes da autarquia e da polícia adiantaram que o caso ocorreu já no fim de uma manifestação pacífica, que juntou cerca de mil pessoas, quando pequenos grupos partiram janelas de lojas e escreveram nas paredes.

O chefe da polícia, Rick Maglione, disse que o agente Steven Pohorence empurrou a mulher quando ele e outro colega se tinham deslocado para socorrer um agente, que tinha sido cercado, e um terceiro de um carro-patrulha, em cima do qual estavam várias pessoas.

Maglione adiantou que as ações de Poherence vão ser investigadas pelo Departamento de Justiça da Florida, antes de ser realizada uma investigação interna.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu há uma semana, em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet. Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes pressionar o pescoço de Floyd com o joelho durante vários minutos.

Desde então, várias cidades norte-americanas, incluindo Washington e Nova Iorque, têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a polícia.