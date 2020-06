Reservas de urânio enriquecido no Irão excedem oito vezes o limite máximo autorizado

O urânio enriquecido armazenado no Irão é quase oito vezes superior ao permitido pelo acordo nuclear de 2015, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica.

Teerão está em incumprimento desde maio de 2019, um ano depois de Washington ter anunciado a retirada unilateral do acordo e o restabelecimento de sanções que devastaram a economia iraniana.

A Agência Internacional de Energia Atómica concluiu que a quantidade de unrânio enriquecido em Teerão atingiu, no dia 20 de maio, 1.571,6 quilos, para um limite autorizado de 202,8 quilos no acordo de Viena, assinado entre o Irão e as grandes potências.