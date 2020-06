Mais de 50 polícias norte-americanos pedem demissão após suspensão de colegas

Cinquenta e sete polícias de Nova Iorque demitiram-se em apoio dos agentes que foram suspensos depois de empurrarem um idoso de 75 anos, porque consideram que os colegas estavam apenas a "cumprir ordens".

O vídeo, divulgado pela estação WFBO, mostra um polícia de Buffalo que parece empurrar um homem de 75 anos, quando o manifestante caminhava até a polícia na praça Niagara por volta da hora do recolher obrigatório, às 20:00 locais.

O homem cai para trás e bate com a cabeça no chão, ficando deitado com sangue a escorrer enquanto alguns agentes da polícia passam.

O vídeo tornou-se viral nas redes sociais, provocando grande indignação, na sequência dos protestos dos últimos dias contra o racismo e a violência policial provocados pela morte do afro-americano George Floyd por um polícia branco.

A polícia de Buffalo disse inicialmente que uma pessoa tinha ficado "ferida quando tropeçou e caiu", mas, mais tarde, um capitão admitiu na televisão que tinha sido aberta uma investigação interna e, depois, que dois polícias tinham sido suspensos.