"Churchill era um racista", escrevem manifestantes num memorial

Os manifestantes do movimento "Black Lives Matter" escreveram este domingo no memorial de Winston Churchill. "Churchill era um racista", pode ler-se agora no monumento em homenagem ao antigo primeiro-ministro do Reino Unido.

Em diversas cidades do Reino Unido, milhares de pessoas manifestaram-se pela repulsa do assassinato do afro-americano George Lloyd por parte de um polícia, em 25 de maio nos Estados Unidos.

Em Londres, Glasgow, Birmingham e Manchester, apesar do uso de luvas e máscaras, muitos não respeitaram os pedidos do Governo e da polícia, que alertaram para o perigo da concentração de grupos com mais de seis pessoas, como medida de combate à propagação do novo coronavírus.