Europeus querem mudar hábitos para manter redução da poluição

A pandeia fechou milhões de pessoas em casa, o que teve um grande impacto na mobilidade e na poluição de ar. Mas com o desconfinamento esses valores voltam agora aumentar.

Uma sondagem revela que há cidades europeias que querem mudar hábitos para não regressarem aos níveis de poluição antes da pandemia.

Os habitantes de Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica e Reino Unido responderam ao inquérito e 74% dos inquiridos quer aderir mais aos transportes públicos, andar mais a pé ou de bicicleta.

A par das preocupações ambientais, estão também preocupados com as questões de segurança e saúde pública. Entre as pessoas que já usavam o transporte público antes da pandeia, 54% afirma que vai voltar a usar este meio de transporte se forem tomadas medidas de higiene suficientes.

