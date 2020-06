As misteriosas mortes de mais de 150 elefantes no Botsuana

As autoridades do Botsuana - um país localizado no sul de África - estão a investigar a morte misteriosa de pelo menos 154 elefantes.

De acordo com a SkyNews, a causa exata da morte não é conhecida, mas acredita-se que todas tenham ocorrido no noroeste do país, nos últimos dois meses.

O coordenador regional da vida selvagem Dimakatso Ntshebe disse que as carcaças foram encontradas intactas.

O número de elefantes de África está a diminuir devido à caça furtiva.

No Botsuana, os elefantes são vistos como um incómodo para os agricultores, cujas colheitas foram destruídas pelos animais que vagam pelo país do sul de África.

No ano passado, o presidente Mokgweetsi Masisi suspendeu a proibição de cinco anos à caça de grandes animais, imposta pelo presidente anterior Ian Khama.