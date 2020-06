Polícia chinesa salva bilionário de tentativa de sequestro no sul da China

O bilionário chinês He Xiangjian, fundador da Midea, um dos maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, foi hoje salvo pela polícia de uma tentativa de sequestro numa das suas propriedades de luxo no sul da China.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o empresário de 77 anos foi sequestrado por um grupo criminoso, no domingo, quando passava férias na sua casa em Foshan, na província de Guangdong, adjacente a Macau.

No entanto, o seu filho He Jianfeng, de 55 anos, conseguiu escapar, atravessou um rio e chamou a polícia, que acabou por prender cinco suspeitos na madrugada de hoje na China.

Segundo o jornal, a polícia foi informada de que um grupo de pessoas invadiu a residência de He, em Foshan, que tem um campo de golfe e fica a uma hora de carro de Cantão.

Nas fotografias que circulam nas redes sociais chinesas, dezenas de agentes podem ser vistos ao redor da mansão após o resgate.

A fortuna de He é estimada em cerca de 25 mil milhões de dólares (22 mil milhões de euros), segundo a imprensa local, e o empresário consta como a sexta pessoa mais rica da China na lista da revista Forbes.