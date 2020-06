Centenas de pessoas envolvidas em confrontos com a polícia na Alemanha

Centenas de pessoas protagonizaram esta noite distúrbios em Estugarda, sudoeste da Alemanha, e causaram danos em lojas do centro da cidade, saquearam e envolveram-se em confrontos com a polícia, sem que os motivos estejam determinados, segundo as autoridades.

"A situação esteve, por momentos, absolutamente fora do controlo", avançou hoje o porta-voz da polícia de Estugarda, que disse que as autoridades estão a "averiguar o que aconteceu e o que poderá ainda ocorrer".

Os factos ocorreram por volta da meia-noite e as forças policiais de todo o estado de Baden-Württemberg tiveram de ir para a cidade para ajudar a controlar a situação, que acalmou pela manhã, decorrendo neste momento a avaliação de danos.

Durante os confrontos, alguns polícias ficaram feridos e houve algumas detenções, mas os números ainda não estão determinados.

Nas redes sociais circulam vídeos que mostram jovens a atacar lojas comerciais. Também há registo de danos em viaturas.

No fim-de-semana passado também houve confrontos entre grupos de jovens e a polícia, em Estugarda, mas sem atingir as dimensões do que se registou na noite passada.