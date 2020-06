Nove anos de guerra na Síria, nove fotografias de crianças que sonham voltar a casa

A ONU assinalou no sábado o Dia Mundial do Refugiado.

O fotógrafo Khalil Ashawi capturou o retarato de nove crianças, cada uma delas nascida em anos diferentes da guerra da Síria. Todas vivem no campo de refugiados de Atmeh, perto da fronteira com a Turquia.

Segundo os últimos dados divulgados pelo ACNUR, em 2019, o número de pessoas forçadas a fugir devido a conflitos, perseguições e outras violências em todo o mundo atingiu os 79,5 milhões, mais de 1% da Humanidade.

No final do ano de 2019, existiam 29,6 milhões de refugiados e 4,2 milhões de requerentes de asilo, de acordo com os mesmos dados.

O Dia Mundial do Refugiado foi assinalado pela primeira vez em junho de 2001, por ocasião do 50.º aniversário da Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados.