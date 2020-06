Vídeo mostra o perigo em que estiveram surfistas na África do Sul

As autoridades sul-africanas estão a alertar os surfistas e banhistas para terem cuidado, depois de um vídeo mostrar o quão próximo um tubarão-branco esteve de pessoas no mar.

As imagens foram captadas ao largo da Cidade do Cabo, na África do Sul, onde as águas são conhecidas por serem um dos melhores sítios do mundo para encontrar estes tubarões.

Apesar dos especialistas alertarem para a redução do número de tubarões-brancos, nas últimas semanas, muitos têm sido os avistamentos e encontros com estes animais, de acordo com um comunicado do Instituto Nacional Sea Rescue (NSRI), citado pela CNN.

Um desses encontros foi captado por um drone e as imagens estão agora a correr mundo, depois de serem partilhadas pelo instituto.



Os especialistas lembram que é importante que as pessoas percebam que os tubarões-brancos são predadores e, mesmo que os ataques sejam raros, há sempre um risco inerente.

Recentemente, as autoridades da África do Sul tiveram de pedir em diferentes ocasiões aos surfistas para saírem da água por causa da presença de tubarões.