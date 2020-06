Poeiras do Saara vão atingir Península Ibérica sem passar por Portugal

A nuvem de poeiras proveniente do deserto do Saara que deverá atingir a Península Ibérica na terça-feira não irá afetar Portugal, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação divulgada pelo IPMA, é previsível que "estas poeiras atinjam o sueste da Península Ibérica" a partir de terça-feira, 30 de junho, "com valores PM10 [partículas com diâmetro inferior a 10 µm - diz respeito a micrómetros] cerca de 200 µg/m3 à superfície, não se prevendo neste momento um aumento assim dos níveis normais" para Portugal.

Partículas podem ter efeitos nocivos na saúde humana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera recorda que estas partículas poderão ter efeitos nocivos na saúde humana, nomeadamente ao nível "do foro respiratório, e ainda outros de natureza económica como a fluidez do tráfego aéreo".

Contudo, "não se prevê que esta situação afete Portugal", mas sim o sudeste de Espanha, "com incidência nas comunidades espanholas de Alicante e Valência, encontrando-se o IPMA a acompanhar a situação".

Esta nuvem de poeiras provenientes do Saara atravessou o oceano Atlântico e chegou às Caraíbas, onde foi registada "uma concentração máxima diária de partículas em suspensão (PM10)", em 23 de junho, de 532 µg/m3, no município de Cataño, em Porto Rico.