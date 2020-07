“Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo”. As revelações da sobrinha de Trump

“Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo” é este o título do livro de Mary Trump que chega às bancas no dia 28 de julho. Retrata episódios que a sobrinha testemunhou em casa dos avós para mostrar como é que o Presidente norte-americano se tornou no homem que é hoje.

Como Trump desenvolveu "comportamentos retorcidos"

Ao longo de 240 páginas estão inúmeras revelações e acusações que já estão a gerar controvérsia. Mary Trump diz que o avô é o grande culpado pela personalidade do tio. Acusa-o de ser um psicopata que manipulava e abusava emocionalmente dos filhos.

A sobrinha de Trump conta ainda que o tio terá pago a um colega para lhe fazer os exames de acesso à universidade, os chamados SAT, que o ajudaram a entrar em gestão na universidade de Wharton.

Um dos irmãos de Trump tentou impedir a publicação do livro, tendo conseguido uma proibição temporária, mas o tribunal de recurso de Nova Iorque acabou por autorizar a venda.