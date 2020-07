Portland continua a ser palco de violentos protestos. Donald Trump enviou agentes federais

Cinquentas noites consecutivas depois, a onda de protestos começava a perder força, mas o envio de polícias federais acabou por inflamar ainda mais os animos.

A decisão de colocar em Portland agentes de várias forças de segurança foi tomada por Donald Trump para conter a onda de contestação.

O Presidente dos EUA diz que a cidade está entregue aos anarquistas e acusa o autarca local de inoperância. Mas a cidade, com uma longa história de movimentos sociais, não parece disposta a baixar os braços e o governador do estado do Óregon já exigiu a retirada da polícia federal.