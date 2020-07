Bolsonaro está com uma infeção pulmonar

O Presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira à noite que está com uma infeção pulmonar e afirmou que está a ser tratado com antibióticos.

"Acabei de fazer um exame ao sangue porque estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira] e eles encontraram uma pequena infeção. Estou a tomar antibióticos porque depois de 20 dias em casa, a gente pega outros problemas."

Durante a transmissão semanal no Facebook, o Presidente brasileiro garantiu ainda já ter recuperado do novo coronavírus. A garantia surge depois de ter anunciado nas redes sociais que tinha feito um teste com resultados negativos para a Covid-19.

Lula diz que Bolsonaro inventou que estava infetado com Covid-19

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu esta quinta-feira que o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, inventou estar contaminado pela Covid-19 para promover a cloroquina, um medicamento cuja eficácia contra o novo coronavírus tem sido questionada.

"Acho que o Bolsonaro inventou que estava contaminado para anunciar o remédio. Não sei se ele é um parceiro, mas ele se comporta como se fosse o dono da fábrica que faz o remédio", disse Lula da Silva, durante uma conferência de imprensa virtual com correspondentes estrangeiros.

Bolsonaro anunciou em 7 de julho que tinha contraído a Covid-19, uma doença que chegou a classificar de "gripezinha" e que já matou mais de 90 mil brasileiros.

Mulher de Bolsonaro infetada com o novo coronavírus

Michelle Bolsonaro, mulher do chefe de Estado brasileiro, testou positivo para o novo coronavírus, informou o Governo brasileiro em nota oficial.

Na nota divulgada, citada pela G1, a Presidência informa que Michelle Bolsonaro encontra-se bem e que a partir de agora irá seguir "todos os protocolos estabelecidos" para o tratamento da doença.