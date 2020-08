"A explosão provocou uma espécie de tsunami no porto de Beirute"

Duas explosões abalaram hoje a capital do Líbano e fizeram vários feridos, informaram as autoridades de saúde do país.

O correspondente da SIC no Médio Oriente está no norte de Israel. Relata que testemunhas afirmam ter ouvido as explosões a 15 km de distância da fronteira.