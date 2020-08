A música como refúgio. No meio dos escombros, mulher toca piano após explosões em Beirute

Uma moradora de Beirute, Hoda Melki, capturou o momento em que a mãe tocava Auld Lang Syne no piano, entre os escombros e os danos do apartamento, um dia após as explosões na capital do Líbano.

O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais.

De acordo com o último balanço oficial, as explosões provocaram a morte a 135 pessoas e feriram cinco mil.

Mãe entrou em trabalho de parto durante explosões em Beirute

Uma mulher grávida estava a preparar-se para dar à luz no hospital St. George, em Beirute, quando as explosões atingiram a capital do Líbano.

O marido, Edmond, registou o momento e contou à BBC World News o que aconteceu.

A mãe e o bebé estão bem.