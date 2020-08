O instrutor de mergulho Andrew Lomakin filmou um encontro de 12 minutos com uma baleia jubarte juvenil nas águas rasas da Ilha Lady Elliot na Austrália.

A migração de baleias da costa leste da Austrália traz baleias jubartes para as águas quentes da Grande Barreira de Corais todos os anos, mas - de acordo com a BBC - o instrutor que as encontrou descreveu a interação como "super rara".