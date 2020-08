Eleições EUA: Joe Biden escolhe senadora Kamala Harris para vice-presidente

Joe Biden anunciou esta terça-feira, no Twitter, que escolheu a senadora Kamala Harris como candidata a vice-presidente para as eleições de novembro.

O candidato democrata às presidenciais norte-americanas faz assim história ao escolher a primeira mulher negra para integrar a corrida à Casa Branca.

A senadora é filha de mãe indiana e pai jamaicano e liderou as opiniões sobre quem deveria Biden escolher. Agora, está escolhida.

No início de março, a senadora norte-americana anunciava o seu apoio a Joe Biden. "Acredito verdadeiramente no Joe [Biden], que conheço desde há muito tempo. Hoje precisamos de um líder que se preocupe verdadeiramente com as pessoas e que as possa unir. E penso que o Joe pode fazê-lo", afirmou

A senadora democrata da Califórnia, de 55 anos, que pretendia tornar-se a primeira presidente negra dos Estados Unidos, desistiu da corrida à presidência em dezembro do ano passado por falta de fundos.

As eleições onde Donald Trump vai tentar a reeleição acontecem a 3 de novembro.