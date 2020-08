Trump dá 90 dias ao grupo chinês dono do TikTok para vender ações da aplicação nos EUA

O Presidente norte-americano deu, na sexta-feira, 90 dias ao grupo chinês ByteDance para vender as suas operações do TikTok nos Estados Unidos, segundo um decreto presidencial assinado por Donald Trump.

"Há provas credíveis que me levam a crer que ByteDance (...) poderá tomar medidas que ameaçam prejudicar a segurança dos Estados Unidos", de acordo com o decreto presidencial assinado por Trump.

Num contexto de fortes tensões comerciais e políticas com a China, o Presidente norte-americano tinha já anunciado, há uma semana, medidas radicais contra o TikTok e o WeChat, rede social da chinesa Tencent.

Em 06 de agosto, Trump proibiu as duas plataformas de efetuarem qualquer transação com parceiros norte-americanos durante 45 dias, por as considerar uma ameaça para a segurança, a política externa e a economia dos Estados Unidos.

O documento de sexta-feira precisa que o comprador deverá ser norte-americano e "provar a vontade e capacidade de se conformar com este decreto".

O gigante da informática norte-americano Microsoft está em negociação com o ByteDance para comprar a TikTok, pelo menos nos Estados Unidos.

O ByteDance deverá também confirmar que destruiu todos os dados "de utilizadores norte-americanos, obtidos ou derivados da TikTok e da Musical.ly", uma aplicação norte-americana adquirida pela sociedade chinesa e fundida com a TikTok.