Bruce Springsteen apoia Joe Biden e adapta música para a campanha democrata

Joe Biden conta a partir desta terça-feira com o apoio de Bruce Springsteen na campanha para as presidenciais norte-americanas.

O novo vídeo, tornado público durante a convenção democrata que decorre nos Estados Unidos, foi estabelecido um paralelismo com a atual crise pandémica que o país atravessa.

O próprio Bruce Springsteen e a mulher aparecem brevemente no vídeo que pretende mostrar a diversidade da América reunida à volta do candidato presidencial do Partido Democrata.

Para além do vídeo de Springsteen, estão previstos os apoios e as atuações, em vídeo, de Billie Eilish, John Legend e Jennifer Hudson, entre outros, na conferência democrata.