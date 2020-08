Comunidade internacional condena golpe militar no Mali

A comunidade internacional tem vindo a condenar o golpe militar desta terça-feira, que levou à demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita.

Os militares que tomaram o poder apresentam-se como Comité Nacional para a Salvação do Povo do Mali e prometem uma transição política civil com eleições dentro de um prazo razoável.