Kellyanne Conway, conselheira de Donald Trump, deixa a Casa Branca

Uma das principais conselheiras de Donald Trump, Kellyanne Conway, anunciou este domingo a saída da Casa Branca.

Uma baixa na administração do Presidente norte-americano anunciada horas antes do início da convenção do Partido Republicano, que arranca esta segunda-feira e na qual estava prevista uma intervenção de Kellyanne Conway.

Yuri Gripas

Envolvida em várias polémicas desde a eleição de Trump, na qual desempenhou um papel fulcral durante a campanha, Kellyanne Conway justifica a saída com a intenção de focar-se mais na vida familiar, nomeadamente no acompanhamento dos filhos.

"No devido momento, anunciarei os meus planos para o futuro. Por agora, e para os meus queridos filhos, será menos drama, mais mamã": é com esta frase que Conway conclui o comunicado em que anunciou a saída.

Cheriss May

A convenção do Partido Republicano começa hoje em Charlotte, no estado da Carolina do Norte. Uma convenção na qual os delegados republicanos vão escolher Donald Trump como candidato às eleições presidenciais de novembro.

Erin Scott

