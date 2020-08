O segundo dia da convenção do Partido Republicano teve lugar nos jardins da Casa Branca.

A cerimónia ficou marcada pelo discurso de Melania Trump, mulher do Presidente norte-americano, que se focou no racismo e no "inimigo invisível", a pandemia da Covid-19.

A segunda noite de Convenção contou ainda com o perdão a um homem condenado por roubo e com uma cerimónia onde Donald Trump concedeu a cidadania a cinco imigrantes.