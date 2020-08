Banksy financia barco de resgate de refugiados 

O artista britânico Banksy financiou um navio para resgatar migrantes no mar Mediterrâneo.

O navio chama-se "Louise Michel", em homenagem a uma anarquista francesa do século XIX. Partiu em segredo do porto espanhol de Burriana - perto de Valência -, e esta quinta-feira fez o primeiro resgate. O navio procura agora um porto seguro para desembarcar os 89 migrantes que foram salvos no Mediterrâneo.

A embarcação foi financiada e está decorada com graffitis de Banksy. Em setembro do ano passado, o artista de rua contactou a atual capitã do navio para oferecer apoio financeiro para novas operações de resgate.