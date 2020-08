Bombeiros brasileiros retomam buscas pelas vítimas da rutura da barragem em Brumadinho

Os bombeiros retomaram na quinta-feira as buscas pelos corpos das vítimas da rutura da barragem em Brumadinho, no Brasil, que foram suspensas em março devido à pandemia da covid-19.

A rutura da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa brasileira Vale, causou a morte de 259 pessoas, sendo que os corpos de outras 11 continuam desaparecidos.

"Queremos encerrar as buscas em meados de novembro, com o encontro das 11 vítimas", disse na quinta-feira o coronel do Corpo de Bombeiros Alexandre Gomes Rodrigues, citado pelo portal de notícias G1, após mais de cinco meses da suspensão dos trabalhos. "Juntamente com a Vale, fizemos a drenagem no terreno para os militares não terem contacto com a lama. O local está seco e mais propício às buscas. (...) Delineamos várias estratégias e a que mais deu resultado é a que vamos adotar a partir de agora. Isso vai dar efetividade ao trabalho. Sabemos o local onde há maior probabilidade de encontrar [os corpos]", acrescentou Rodrigues.