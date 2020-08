Festa ilegal em bunker na Noruega termina com intoxicação por monóxido de carbono

Vinte e cinco pessoas foram transportadas para um hospital em Oslo, capital da Noruega, por intoxicação por monóxido de carbono durante uma festa ilegal num bunker. Cinco estão em estado crítico e entre os doentes estão dois polícias que patrulhavam o local.

A festa, onde terão estado cerca de 200 pessoas entre os 20 e os 30 anos, foi descoberta “por acaso” durante uma patrulha policial. Os agentes encontraram os jovens desorientados e outros que emergiam do bunker a pedir ajuda.

As autoridades acreditam que a intoxicação por monóxido de carbono foi provocada por geradores portáteis utilizados para alimentar os sistemas de som e iluminação. O caso vai ser investigado.

Evento secreto

Segundo a BBC, ainda não é claro quem são os responsáveis pela organização do evento, que terá sido planeado com três semanas de antecedência e mantido em segredo para que as autoridades não soubessem.

Uma testemunha não identificada revelou que esta não é a primeira festa realizada naquele local este verão. Apesar disso, a empresa dona do bunker revelou que não tinha conhecimento da situação e que não se responsabiliza.

O perigo do monóxido de carbono

Pelo menos sete pessoas foram encontradas inconscientes pelos paramédicos no bunker. Apesar das vítimas não correrem perigo de vida, as autoridades pediram-lhes para que procurem ajuda médica caso apresentem sintomas como náusea, dores de cabeça ou tonturas.

O monóxido de carbono é um gás sem cheiro, sem cor e extremamente perigoso devido à sua toxicidade. É produzido pela queima, por exemplo, de carvão, materiais ricos em carbono ou derivados de petróleo e provoca danos graves aos principais órgãos.