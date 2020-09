Harry e Meghan assinam contrato com a Netflix

O príncipe Harry e a esposa, Meghan, fundaram uma produtora e assinaram um contrato de vários anos com a Netflix, que lhes vai pagar para fazer documentários, longas-metragens, roteiros e programação infantil.

O duque e a duquesa de Sussex podem aparecer, mas Meghan deixou claro que não tem planos de voltar a atuar, tendo aparecido pela última vez na série de drama "Suits", que foi concluída em 2019.

O conteúdo será exclusivo da Netflix.

"O nosso foco será a criação de conteúdo que informe, mas também que dê esperança", disse o casal, de acordo com o The New York Times.

"Como pais, fazer uma programação familiar inspiradora também é importante para nós".

Não se sabe qual será o valor que Harry e Meghan vão receber, dada a falta de experiência em produção. Uma porta-voz da Netflix não quis comentar.

"Estamos extremamente orgulhosos por eles terem escolhido a Netflix como lar criativo e estamos animados em contar histórias com eles, que podem ajudar a construir resiliência e aumentar a compreensão do público", disse Ted Sarandos, co-presidente executivo e diretor de conteúdo da Netflix.

A programação familiar é particularmente importante para a Netflix, e Harry e Meghan já têm uma série em desenvolvimento que se concentra em inspirar mulheres.