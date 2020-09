Estudo revela pela primeira vez tamanho real do tubarão megalodonte

Uma equipa das Universidades de Bristol e Swansea, no Reino Unido, determinaram pela primeira vez o tamanho do tubarão pré-histórico megalodonte, espécie tornada famosa por vários filmes de Hollywood.

Os investigadores utilizaram métodos matemáticos e comparações com “parentes” vivos para determinar o tamanho total do megalodonte, que viveu entre três a 23 milhões de anos atrás. Os resultados sugerem um comprimento de 16 metros, com uma barbatana dorsal de 1,62 metros de altura e uma cauda com 3,85 metros de comprimento.

Jack Cooper, especialista em paleontologia, descreveu o estudo como o seu “projeto de sonho”.

“Sempre fui louco por tubarões. Já trabalhei e mergulhei com tubarões-brancos na África do Sul, protegido por uma caixa de metal, claro. É a sensação de perigo, mas também por serem animais tão bonitos, que os torna tão atrativos a serem estudados”, disse ao The Guardian.

“O megalodonte foi a espécie que aos seis anos me inspirou a estudar paleontologia”.

O estudo foi divulgado na quinta-feira na publicação Scientific Reports.