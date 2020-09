O Governo moçambicano defende uma investigação urgente à execução de uma mulher no norte do país. O vídeo que circula na internet mostra a vítima a ser espancada e depois abatida com 36 tiros por homens fardados.

Os atiradores estão ainda por identificar.

A Amnnistia Internacional sublinha que vestiam uniformes iguais aos do exercito moçambicano.

O Governo de Maputo fala em rebeldes que usam fardas das forças armadas para confundir as autoridades.