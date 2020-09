Fumo dos incêndios nos EUA deverá chegar à Europa no fim de semana

Dezenas de incêndios continuam ativos no oeste dos Estados Unidos. O fumo libertado pelos fogos fez aumentar a poluição para níveis inéditos no país e prevê-se que chegue à Europa nos próximos dias.

Os incêndios e a poluição causada pelo fumo estão a ser monitorizados pelo Copernicus, o programa europeu de observação da Terra, que diz que estes fogos são "centenas de vezes mais intensos" do que a média nos EUA.

Em muitas cidades da Califórnia, o estado mais afetado, com cerca de 25 grandes incêndios ativos, a qualidade do ar está atualmente entre as piores do mundo.

Mais de 17.000 bombeiros combatem as chamas desde meados de agosto. As ondas de calor e o vento forte têm dificultado o trabalho.