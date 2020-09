Baleia fica presa em rio cheio de crocodilos na Austrália

Uma baleia-corcunda ficou presa durante duas semanas no rio East Alligator - no Parque Nacional de Kakadu, na Austrália - repleto de crocodilos.

Northern Territory Government

Três baleias entraram no rio, de acordo uma porta-voz do parque, localizado no Território do Norte da Austrália. Duas conseguiram deixar as águas, mas uma baleia ficou presa no rio, lar de um grande número de crocodilos de água salgada.

"Depois de monitorizar a baleia, este fim de semana, estamos felizes de ver que ela saiu do rio East Alligator em Kakadu e entrou no Golfo de Van Diemen", disse Feach Moyle, gerente da Seção de País e Cultura do parque, segundo avança a CNN.

Northern Territory Government

O animal "parece estar em boas condições e não sofrer quaisquer efeitos nocivos", acrescentou Moyle, agradecendo às autoridades estaduais, locais e indígenas pela colaboração " nesta situação muito incomum".

"Este é o melhor resultado que poderíamos esperar".

As autoridades não sabem o que levou as baleias a entrar no rio.