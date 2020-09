Recomeçar no campo improvisado de Kara Tepe

Mais de 13 mil refugiados têm estado a viver nas ruas e em parques de estacionamento da ilha desde o incendio que destruiu o campo de Moria, e muitos recusam instalar-se no novo campo, por recearem ficar novamente meses à espera de serem transferidos para o continente grego, ou um outro país europeu.

De acordo com a imprensa local, as forças policiais delimitaram com cordas o perímetro exterior do campo para evitar que os refugiados se desloquem para a cidade de Mitilene, tendo utilizado granadas de gás lacrimogéneo para travar as tentativas de fuga.