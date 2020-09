México investiga alegadas esterilizações a mulheres em centros migratórios dos EUA

O Governo mexicano anunciou esta terça-feira que abriu uma investigação para determinar se mulheres mexicanas foram esterilizadas sem o seu consentimento num centro de detenção para migrantes nos Estados Unidos.

"Já estamos em contacto com seis [mulheres mexicanas] entre aquelas que podem ter sido submetidas a este tipo de procedimento (...). É algo inaceitável que rejeitamos de antemão", destacou o ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, durante a conferência de imprensa diária do Presidente do país, Andrés Manuel Lopez Obrador.