Trump anuncia esta semana quem substitui a juíza Ruth Bader Ginsburg no Supremo

Donald Trump quer nomear ainda antes das eleições presidenciais quem vai substituir a juíza Ruth Bader Ginsburg no Supremo Tribunal.

Num comício em Ohio, o presidente norte-americano garantiu que anunciará a substituta até ao final da semana, estando neste momento a considerar "cinco juristas incríveis" que classifica como "mulheres extraordinárias em todos os sentidos".

Morreu "uma das juízas mais extraordinárias a exercer"

A juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos morreu aos 87 anos, vítima de cancro no pâncreas.

O ex-Presidente Bill Clinton, que indicou Ruth Bader Ginsburg para o Supremo Tribunal em 1993, considerou-a como "uma das juízas mais extraordinárias a exercer".

Ginsburg foi a primeira a ser escolhida para o Supremo Tribunal por um democrata em 26 anos, e Clinton disse que seus anos no tribunal "excederam até suas mais altas expectativas" quando a nomeou.

O ex-Presidente norte-americano lembrou que as suas opiniões marcantes "promovem a igualdade de género, igualdade no casamento, os direitos das pessoas com deficiência, os direitos dos imigrantes e muito mais".

Conservadores têm maioria no Senado

Os conservadores possuem uma maioria no Senado e poderão nomear um juiz alinhado com os seus interesses ainda antes das eleições, desequilibrando o atual figurino do Supremo Tribunal.

O candidato democrata à presidência, Joe Biden, defendeu que qualquer votação deve ocorrer depois das eleições presidenciais de 3 de novembro, à semelhança do que McConnell tinha imposto em 2016 quando os democratas não puderam apresentar um nome para ser escolhido por Obama.