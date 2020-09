Relíquia do século XVIII encontrada numa garagem em Inglaterra

Uma pequena relíquia em forma de bule foi descoberta numa garagem, em Inglaterra, durante uma limpeza feita em tempo de pandemia.

A antiguidade chinesa foi vendida, na quinta-feira, por 427 mil euros numa casa de leilões.

A casa de leilões britânica Hansons descreveu o bule como o "achado do ano", uma vez que foi identificado como um raro recipiente de vinho do século XVIII, que carrega a marca do imperador Qianlong da China.

O dono da antiguidade herdou o bule do avô, que a casa de leilões acredita que o terá "adquirido enquanto estava no Extremo Oriente" durante a Segunda Guerra Mundial.

Leilões em tempo de covid-19

Embora as restrições da pandemia tenham impedido um leilão convencional ao vivo, a venda foi transmitida ao vivo de forma online.

A antiguidade foi vendida em menos de 12 minutos, de acordo com a CNN.

A identidade do novo proprietário ainda não foi revelada.