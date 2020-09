Investigação do "New York Times" revela anos de fuga ao fisco de Trump

Donald Trump pagou apenas 750 dólares de impostos de renda - cerca de 644 euros - no ano em que tomou posse como Presidente dos Estados, revela este domingo uma investigação do The New York Times que teve acesso a informações fiscais de Trump.

No primeiro ano na Casa Branca, voltou a pagar 750 dólares de renda federal - a chamada Federal Income Tax - que incide sobre os ganhos dos cidadãos norte-americanos anualmente.

Trump, que tem guardado os registos fiscais sendo o único presidente dos tempos modernos a não torná-los públicos, não pagou imposto de renda federal durante dez anos.

A revelação do jornal norte-americano surge num momento crucial para Donald Trump, que tem perdido nas sondagens para Biden na corrida à Casa Branca. Esta terça-feira, estará frente-a-frente com o seu adversário naquele que será um dabate televisivo decisivo.

Em reação à investigação, o Presidente considera "uma notícia falsa" e garante que pagou impostos, embora não tenha dados detalhes. Prometeu ainda que as informações sobre seus impostos "serão todas reveladas".