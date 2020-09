Trump diz que notícias sobre histórico fiscal são falsas

O empresário multimilionário de sucesso, como se apresenta, recebe centenas de milhões de dólares por ano, mas não paga impostos, porque declara sempre mais prejuízo.

A justificar as quebras empresariais estão, por exemplo, despesas como as de cabeleireiro. Mais de 60 mil euros num só ano, revela a investigação do New York Times, que teve acesso aos registos financeiros de Donald Trump. O jornal escreve que, no ano em que foi eleito presidente, descontou o equivalente a 643 euros. O mesmo valor, no ano seguinte. Em 10 dos 15 anos anteriores, não pagou nem um cêntimo ao fisco.

O Presidente dos Estados Unidos diz que não passam de notícias falsas.