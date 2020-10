Papa alerta para impacto da pandemia nos mais velhos e "descartamento" de vidas

O Papa Francisco alertou hoje para o impacto da pandemia nas pessoas mais velhas, referindo-se a vidas "cruelmente descartadas", na sua nova encíclica, 'Fratelli Tutti' (Todos Irmãos), que tem como temática central a fraternidade e amizade social.

"Vimos o que aconteceu com as pessoas de idade nalgumas partes do mundo por causa do coronavírus. Não deviam morrer assim. Na realidade, porém, tinha já acontecido algo semelhante devido às ondas de calor e noutras circunstâncias: cruelmente descartados", denuncia, num texto divulgado pelo Vaticano e publicado pela agência Ecclesia.