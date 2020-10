O maior incêndio florestal da história na Califórnia: 400 mil hectares destruídos

O maior incêndio florestal da história da Califórnia, nos Estados Unidos, atingiu segunda-feira os 400.000 hectares de área ardida, tornando-se o primeiro fogo a atingir essa dimensão.

O incêndio, denominado "August Complex" pelas autoridades, começou por várias dezenas de fogos mais pequenos na Floresta Nacional de Mendocino, a noroeste da cidade de Sacramento, e está ativo há um mês e meio.

Adrees Latif

De acordo com a última atualização do Departamento de Florestas e Proteção contra incêndio na Califórnia ('Cal Fire'), citada pela agência Efe, cerca de 54 por cento do incêndio é dado como contido.

Em comunicado, a porta-voz do 'Cal Fire', Christine McMorrow, explicou que a prioridade continuará a ser a região nordeste do incêndio, que ainda apresenta "comportamento ativo de fogo", preocupante por se tratar de uma região próxima de habitações.

Pelo menos 3.900 operacionais foram destacados, incluindo equipas aéreas e terrestres da 'Cal Fire' e do Serviço Florestal dos EUA, bem como 138 funcionários da Guarda Nacional.

O fogo já matou 31 pessoas e 8.200 estruturas foram destruídas, de acordo com dados oficiais, enquanto dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas porque as ordens de evacuação continuam em vigor em vários condados.

Uma quantidade de fumo sem precedentes emana dos mais de vinte fogos ativos em diferentes partes do estado, e o ar californiano regista baixos níveis de qualidade há semanas, prejudiciais à saúde.

A área da Baía de São Francisco, por exemplo, mantém um alerta ativo pelo menos até sexta-feira para que se evitem ao máximo atividades ao ar livre, devido ao fumo.

A Califórnia vive o pior ano de sua história em termos de número de incêndios e área ardida, e as autoridades alertam que a temporada de incêndios ainda pode durar mais dois meses, já que outubro e novembro são tradicionalmente os piores do ano naquela região.

No total, 1.618.742 hectares já arderam na Califórnia.