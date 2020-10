Explosão em Londres faz pelo menos 2 mortos

Uma explosão de gás, esta quarta-feira em Ealing, na zona oeste de Londres, levou ao colapso de um edifício de apartamentos e fez pelo menos dois mortos, segundo os bombeiros.

As autoridades britânicas, citadas pela Sky News, temem que haja mais vítimas mortais.

A mesma fonte refere que quatro adultos e uma criança foram já resgatados com vida.

Segundo a BBC, a explosão ocorreu num cabeleireiro que operava no edifício, no bairro de Southall. A Corporação de Bombeiros de Londres diz estar a lidar com uma "operação complexa" no terreno.

O alerta para a explosão foi dado pouco antes das 6:40 (a mesma hora em Lisboa).