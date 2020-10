Dois pacientes com covid-19 morrem em fogo num hospital do Rio de Janeiro

Um incêndio num hospital do Rio de Janeiro fez dois mortos, eram pacientes com covid-19 em estado grave. Tinham entre 42 e 82 anos.

O hospital foi evacuado e pelo menos 200 pessoas foram resgatadas.

O fogo começou no porão de um dos prédios que compõem o Hospital Federal do Brasil. A causa do incêndio está a ser investigada.

Entretanto, as chamas já foram extintas.

Mais 549 mortes e 29.787 novas infeções no Brasil

No Brasil, foram registadas nas últimas 24 horas 549 vítimas mortais. Desde o início da pandemia já morreram quase 158 mil pessoas no país.

Foram ainda detetados quase 30 mil novos casos da infeção. São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia, seguido do Rio de Janeiro e Ceará.