"Ascensão de Sindika Dokolo dá-se com o casamento com Isabel dos Santos"

Sindika Dokolo, empresário e marido de Isabel dos Santos, morreu esta quinta-feira, aos 48 anos.

O empresário terá morrido afogado quando praticava mergulho no Dubai.

Empresário e colecionador de arte, Sindika Dokolo era casado com Isabel dos Santos, empresária e filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, com quem tinha quatro filhos.

