Covid-19: EUA ultrapassam 9 milhões de casos

Os Estados Unidos registaram 94.125 por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, e ultrapassaram os nove milhões de infetados desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

A acrescentar, o país registou nas últimas 24 horas 919.

Com este balanço, o país atingiu os 229.544 óbitos, com 9.034.295 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos terão ultrapassado as 315 mil mortes, com o número a subir para as 385 mil a 01 de fevereiro de 2021.

Os problemas depois da alta hospitalar

Nos Estados Unidos, um dos maiores problemas para os infetados com covid-19 que têm de ser hospitalizados chega depois de receberem alta.

Os doentes ainda não sabem se têm de pagar as contas que vão recebendo pelo internamento porque o governo norte-americano e o congresso ainda estão a discutir como compensar as seguradoras.

Os enviados especiais da SIC aos Estados Unidos estiveram com uma emigrante portuguesa, Clarisse Frias, em Linden, no estado de Nova Jérsia, onde há uma grande comunidade portuguesa e onde os números de casos confirmados têm disparado. A emigrante esteve infetada em março.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.